Aparecida é Show terá Gusttavo Lima, Leonardo e Xand Avião e mais

O evento Aparecida é Show, festa que tem competições de rodeio e shows musicais, será realizado em 2022 e é parte de um calendário de eventos para comemorar o centenário de Aparecida de Goiânia. Assim, acontece de 4 a 11 de maio, e irá reunir grande nomes como Gusttavo Lima, Leonardo e Xand Avião.

O Aparecida é show 2022 será realizado no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Segundo o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, todos os shows e eventos serão gratuitos. São várias opções de entretenimento para nossa para população. Tudo está sendo preparado com muito carinho para este aniversário especial”, afirma.

Os shows do evento em Aparecida de Goiânia começam com o cantor gospel Fernandinho, no dia 4 de maio. Xand Avião toca no dia 5, que também marca o início do rodeio. No dia 6 de maio tem show da banda Saia Rodada, e no dia 7, da dupla César Menotti e Fabiano. O dia 8 terá uma apresentação católica, além de show do cantor Leonardo. Além disso, no dia 9 toca o cantor Zé Vaqueiro. Para encerrar o Aparecida é Show, no dia 10 de maio tem show do cantor Gusttavo Lima.

Mais eventos do centenário de Aparecida

Além do Aparecida é Show, o centenário do município também terá um desfile cívico, que será realizado no dia 11 de maio, às 8h, na Avenida Independência, na região central de Aparecida de Goiânia. Além disso, no mesmo dia, um bolo de 100 metros será entregue à população.

Aparecida também terá corrida de rua que busca conscientizar a população sobre os perigos do uso de drogas. Assim, acontece no dia 22 de maio, a partir das 7h30, com largada em frente à Cidade Administrativa. Saiba mais sobre a prova AQUI.

Nos dias 23 e 24 de abril, Aparecida recebe um dos maiores eventos automobilísticos do País. A Exporcar Brasil terá exposição de veículos antigos e superesportivos. Ademais, show de drift, Festa do Mecânico e apresentações musicais.

Até o dia 11 de maio, o cinema do Buriti Shopping exibe o filme “Aparecida 100 anos: uma história de fé e progresso”. A sala de exibição comporta até 80 espectadores. Acesse AQUI e saiba os horários.