Exposição Via Sacra, com obras de Frei Confaloni, é aberta em Goiânia

O Museu Frei Confaloni, na Antiga Estação Ferroviária, em Goiânia, recebe a exposição Via Sacra a partir desta quinta-feira (14/4). As 14 obras, produzidas pelo próprio Frei Confaloni, ficarão expostas até o dia 14 de maio, sempre das das 8h às 18h, com entrada gratuita. Nesta quarta-feira (13/4), acontece a abertura da exposição. Neste dia, dois livros serão autografados por seus autores: PX Silveira, com “Frei Confaloni – Via Sacra”, e César Garcia, com “Confaloni no Presente”.

As peças da exposição Via Sacra integram o acervo do artista César Garcia. Assim, são obras produzidas ainda na Itália, em 1965, que rememoram o caminho percorrido por Jesus em sua Vida, Paixão, Morte e Ressurreição. “É motivo de orgulho receber obras do renomado artista Frei Confaloni, no museu que leva seu nome”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

Via Sacra de Frei Confaloni

Na década de 1960, a exposição foi encomendada à Igreja do Convento de Fiesole. Dessa maneira, após passar pelo Convento de São Marcos, em Florença, chegou ao Brasil, em 1986. Peças compõem o único conjunto de obras com óleo sobre tela pintado pelo artista.

De acordo com os organizadores da exposição, as obras foram pintadas em curto espaço de tempo, devido a uma das viagens do Frei à sua terra natal. As imagens apresentam carga expressionista incomum, já que incorporam figuras e fundos no mesmo ambiente pictórico.

A sequência das obras começa com Jesus no pretório de Pôncio Pilatos, que lava suas mãos. Dessa forma, termina na tela na qual Jesus é delicadamente acolhido no colo de Maria.

Outro conjunto, também de autoria de Frei Confaloni, mas em afresco, é composto pelos 15 Mistérios do Rosário e está em exposição na Cidade de Goiás.

Frei Confaloni

Frei Nazareno Confaloni foi pintor, muralista, desenhista e professor. Ele é considerado o marco zero da modernidade artística goiana, além de uma das principais referências da arte no Estado de Goiás.

Ordenado aos 22 anos, estudou na Academia de Belas Artes de Florença, paralelamente à formação religiosa. Em 1950, pintou 15 afrescos, denominados Os Mistérios do Rosário, a convite do bispo Cândido Penzo.

Mudou-se para Goiânia em 1952, onde, além da atividade religiosa, dedicou-se à pintura de temática social, utilizando-se da figura humana e da paisagem cerratense. Assim, foi nomeado primeiro vigário da Paróquia de São Judas Tadeu e, ao longo dos anos, foi responsável pelos projetos de construção da Igreja São Judas Tadeu.

A igreja foi inaugurada em 1965, mesmo ano em que as obras da exposição Via Sacra foram pintadas, e abriga os restos mortais de Frei Confaloni. Ao lado de Luiz Curado, idealizou a Escola Goiana de Belas Artes (EGBA), depois transformada na Faculdade de Arquitetura da UCG, onde lecionou pintura e desenho.

Hoje, é reconhecido como importante vetor da arte moderna em todo Centro-Oeste por romper paradigmas .Além disso, por abrir fronteiras e inspirar gerações de talentosos artistas, como Amaury Menezes, Siron Franco, Ana Maria Pacheco, Iza Costa, Sáida Cunha e Neusa Moraes.

Serviço: Exposição Via Sacra no Museu Frei Confaloni | Antiga Estação Ferroviária

Quando: 13/04, às 19h30

Período da exposição: 14/04 a 14/05

Onde: Museu Frei Confaloni, Antiga Estação Ferroviária | Praça do Trabalhador, Centro