Filme conta a história dos 100 anos de Aparecida de Goiânia

A história de Aparecida de Goiânia está sendo exibida em formato de filme, no cinema, no curta-metragem “Aparecida 100 anos: Uma história de Fé e Progresso”. Assim, o filme estreou na tarde desta segunda-feira (11/4), no Buriti Shopping, em uma sessão especial.

O curta-metragem especial do centenário de Aparecida ficará em cartaz no cinema do Buriti Shopping até 11 de maio. Dessa forma, terá uma sessão diária de segunda a sexta, às 14h. Além disso, aos sábados e domingos, às 13h30, com entrada gratuita. A sala onde será exibido o filme comporta até 80 espectadores.

Mais sobre o filme

Produzida pela Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Comunicação, a o filme foi inspirado no livro “Um Olhar Sobre Aparecida: História e Cultura”, da escritora e pesquisadora Nilda Simone Oliveira de Siqueira. No livro, ela relata detalhes da história de Aparecida desde o início, em 1922, até os dias atuais.

A produção audiovisual aborda também, com vídeos, fotos e desenhos, a construção da capelinha na Praça Central (hoje Santuário Nossa Senhora Aparecida). Ademais, passa pelo progresso e transformações da cidade, que ganhou centenas de indústrias e acolheu seus novos habitantes.

Numa parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, o filme será exibido também para os alunos da rede pública de ensino da cidade. Eles assistirão o curta no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, pela manhã, e em sessões exclusivas no cinema do Buriti Shopping, à tarde. Segundo a prefeitura, a iniciativa busca inserir os alunos no universo do cinema e, ao mesmo tempo, colocá-los em contato com conteúdo audiovisual que ilustre conceitos ministrados em sala de aula.

Serviço: Exibição do filme “Aparecida 100 anos: Uma história de Fé e Progresso”

Quando: Até 11 de maio

Onde: Buriti Shopping | Segunda a sexta, às 14h – Sábados e domingos, às 13h30

Entrada: Gratuita