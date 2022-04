Crianças são vacinadas contra covid com dosagem de adulto, em Abadia de Goiás

Aproximadamente dez crianças que se imunizaram com a vacina contra a Covid-19, em Abadia de Goiás, tomaram a dosagem destinada para adultos. De acordo com informações repassadas pelas prefeitura do município, localizado na região metropolitana de Goiânia, o erro foi cometido por uma enfermeira da cidade, que já foi afastada do cargo.

As apurações iniciais indicaram que o caso aconteceu no início do mês de abril e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Abadia de Goiás, as crianças apresentaram apenas as reações normais da vacina. Ao falar sobre o caso, e expor o ocorrido, a prefeitura diz que esse foi um erro isolado, ocorrido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Marlos Custódio Pereira, localizada na Vila Socorro, no dia 1º de abril.

De acordo com a nota divulgada nesta terça-feira (12/4), a enfermeira teria confundido os frascos e aplicado a dosagem de adulto nas crianças. Ao perceber o erro, a própria profissional comunicou a Coordenação Municipal de Imunização. A SMS enfatiza que, a partir da percepção do deslize cometido, todas as orientações e protocolos foram seguidos.

Ainda segundo a pasta, as famílias das dez crianças foram notificadas sobre o caso e receberam a assistência médica necessária, tais como a realização de consultas e exames de check-up, além do transporte e medicação necessária. A Prefeitura de Abadia de Goiás ressalta que, até o momento, o acompanhamento registou apenas as reações normais provenientes do imunizante.

Diferença entre o imunizante para adultos e as doses pediátricas

Vale ressaltar que os imunizantes destinados às crianças são diferentes daqueles desenvolvidos para serem aplicados em adultos. Por mais que o ciclo vacinal infantil seja feito com duas aplicações da vacina, a composição, dosagem e concentração das pediátricas são diferentes daquelas aplicadas em adultos.

Para facilitar a diferenciação das vacinas adulto e infantil, a Pfizer diferenciou a cor dos frascos de vacina, sendo destinada as crianças as doses dos frascos alaranjados.