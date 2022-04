O que fazer em Goiânia no feriado da Semana Santa

O feriado da Semana Santa acontece no próximo fim de semana (com a Sexta-feira da Paixão, no dia 15/4, além da Páscoa, celebrada no domingo, dia 17/4), e separamos ótimas ideias para o que se fazer em Goiânia. E o melhor: vários dos passeios são gratuitos e culturais.

Nesta matéria AQUI já contamos o que abre e o que fecha em Goiânia no feriado da Semana Santa. Inclusive, na prefeitura e no Estado, foi decretado ponto facultativo na quinta-feira (14/4).

Nossas dicas do que se fazer em Goiânia no feriado da Semana Santa começam com os parques Mutirama e também o Zoológico. Os locais seguirão o cronograma normal de funcionamento. Assim, a visitação ao Zoológico é das 8h30 às 17h, com a compra de ingressos podendo ser realizada até às 16h. Além disso, o Mutirama funciona das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Outra dica é assistir a um filme no Cine Cultura, no Centro da cidade. O espaço terá sessões em todos os dias do feriado. O cinema está com três filmes japoneses na programação, e tem estreia nesta quinta. AQUI você confere os horários de todos os filmes. O Cine Cultura tem ingressos que custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

A cidade também está recebendo o Projeto Livros nas Praças, que funciona como uma biblioteca volante. O ônibus fica em Goiânia até a próxima sexta-feira, na Ilha da Galhofa, no Setor Pedro Ludovico. Dessa maneira, o acervo com mais de 2 mil livros está disponível para os moradores da cidade gratuitamente. O horário de visita é das 10h às 16h.

Museus

Outra ótima dica do que fazer em Goiânia no feriado da Semana Santa é visitar alguns museus da cidade. O Museu Frei Confaloni, na Antiga Estação Ferroviária, em Goiânia, recebe a exposição Via Sacra a partir desta quinta-feira (14/4). Assim, estarão expostas 14 obras, produzidas pelo próprio Frei Confaloni. A entrada é gratuita. Saiba mais AQUI sobre a exposição.

O Museu de Arte Contemporânea (MAC Goiás), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, foi reaberto após dois anos fechado devido a pandemia da Covid-19. Dessa forma, o local está recebendo duas exposições. São elas: “Fayga Ostrower: diálogos ativos” e “Conversas: resistência e convergência”. A entrada é gratuita, e o local funciona de terça e sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado e domingo, de 10h às 17h. A gente já fez esse passeio. Vem conferir!

Alterações em horários de ônibus

Para quem usará transporte coletivo, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) alterou o funcionamento no feriado. Portanto, os ônibus circulam, na sexta-feira e domingo, com a planilha operacional de domingo. Ademais, no sábado (16/4), a circulação obedece a planilha operacional de sábado. Mais informações no Instagram da CMTC.