Projeto Flores plantou 1,3 milhão de mudas ornamentais em Goiânia

Desde o início de 2021, o Projeto Flores já realizou o plantio de 1,3 milhão de mudas ornamentais em canteiros de ruas e praças de Goiânia. A ação da prefeitura de Goiânia faz parte do conceito de ajardinamento executado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Assim, são utilizadas plantas com cores intensas e resistentes ao clima seco nos espaços públicos. O projeto está na 13ª etapa, e aconteceu em 27 lugares da cidade.

O Projeto Flores é uma ação paisagística de ornamentação e ajardinamento urbano. Dessa forma, o objetivo é o embelezamento em pontos estratégicos de canteiros e praças do município. As espécies plantadas são resistentes ao clima quente e seco da capital. Além disso, são utilizadas aquelas que podem ser polinizadas, contribuindo para a preservação ambiental. Dessa maneira, a média é de 87 mil mudas plantadas mensalmente.

Entre as mudas utilizadas no Projeto Flores nas regiões de Goiânia, estão tagetinho, tagetão, zínia, verbena, sálvia, vinca, petúnia, pentas, cravinho e camará. Ademais, linhaças, margaridas, mini-neve-da-montanha, pentas e euphorbias camarões. O cultivo é realizado nos quatro viveiros da Comurg: Viveiro Redenção, no setor Pedro Ludovico Teixeira; Viveiro Buritis, no Residencial Kátia; Viveiro Nova Esperança, no Aterro Sanitário e Viveiro Meia-Ponte, no Jardim Novo Mundo.

Inclusive, a equipe do Aproveite a cidade visitou o Viveiro Buritis, em Goiânia, e mostrou em vídeo um pouco mais sobre o local. O viveiro fica no Residencial Kátia, e lá o time acompanhou a produção de mudas de flores e árvores, bem como conheceu as estufas e o pequeno lago.