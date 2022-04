Taste Festival acontece em Brasília com pratos a partir de R$ 20

Brasília recebe, em dois finais de semana diferentes, a primeira edição do Taste Festival na cidade. Assim, acontece nos dias 27, 28, 29 de maio e 3, 4 e 5 de junho, e irá reunir chefs e restaurantes da capital federal no Pontão do Lago Sul. Os pratos serão vendidos a preços que vão de R$20 a R$45.

Os ingressos para o Taste Brasília custam a partir de R$ 40 por dia. Ao todo, o evento terá 14 restaurantes, que irão servir mais de 50 pratos. As refeições nos restaurantes são pagas à parte na hora do evento. Dessa maneira, as porções terão entre 100g e 120g, para que o visitante possa experimentar vários pratos em uma sessão.

Entre os restaurantes estão o Casa Baco, Almería, Casa Almeria, Ouriço, Authoral e o Lagash. Ademais, Le Birosque, Superquadra, Olivae, Sakeyo e o Southside, de drinks. Ainda o Grupo Petrarca, Dom Francisco e o Cerrado no Prato, do Instituto Cajuzinho, que é um coletivo social.

O Taste é um festival de experiências gastronômicas que está presente em 13 cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Dubai, Milão, Grécia e Amsterdã. Além disso, Dublin, Cape Town, Melbourne, Sydney, São Paulo, onde acontece regularmente.

O evento

Os restaurantes que irão participar do Taste Festival estarão em instalações pop-up. Segundo a organização, todos têm qualidade profissional, o que possibilita a execução dos pratos com a mesma qualidade encontrada em seus estabelecimentos.

O evento também terá experiências. Dessa forma, quem for poderá acompanhar shows, apresentações de DJs, aulas práticas, degustações de vinhos, palestras com chefs e bartenders, bem com expositores de produtos. As inscrições são gratuitas e feitas no local, na hora, por ordem de chegada.

Entre as experiências no Taste Festival Brasília está a Fire Pit, onde quem for ao evento terá aula com chefs especialistas em churrasco. Assim, a aula irá ensinar sobre como fazer carnes, peixes, vegetais e até pães.

Serviço: Taste Festival Brasília

Quando: 27, 28, 29 de maio e 3, 4 e 5 de junho

Sextas, das 17h às 23h

Sábados, das 12h às 23h, com Taste Sunset, das 18h às 23h

Domingos, das 12h às 20h.

Onde: Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, lote 1/30.

Ingressos: A partir de R$ 40 | Link