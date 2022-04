Goiânia mantém vacinação contra Covid-19 e Influenza durante feriado

A vacinação contra a Covid-19 e também contra Influenza em Goiânia seguirá normalmente no feriado da Semana Santa, de quinta-feira (14/4) a domingo (17/4). Além disso, também será realizada a testagem ampliada contra o coronavírus para pessoas assintomáticas. Ademais, continua o atendimento 24 horas em 16 unidades de urgência e emergência.

Conforme estratégia programada pela SMS, a vacinação será mantida pela unidade móvel da VacinAção. A van realiza busca ativa das pessoas aptas a participarem da vacinação contra Covid-19 e Influenza. Segue também nas unidades fixas no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no Setor Pedro Ludovico, e o Ciams Urias Magalhães, localizado no Setor Urias Magalhães.

Podem procurar o serviço todas as pessoas do público infantil. Além disso, adultos que ainda têm doses de vacina contra Covid-19 para receber, bem como idosos (com mais de 60 anos). Também trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas interessados em se vacinar contra Influenza.

Estratégia de vacinação contra Covid-19 e Influenza em Goiânia no feriado

Na quinta-feira, a van da VacinAção irá atender, das 8h às 16h, no Shopping Plaza D’oro, na Avenida Nápoli, nº 500, no Residencial Eldorado.

De quinta-feira a domingo, acontece vacinação no Centro Municipal de Vacinação (CMV), com atendimento das 8h às 17h para Covid-19 e Influenza. O Centro fica na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Pedro Ludovico.

O Ciams Urias Magalhães também atende até domingo, das 8h às 17h. O Ciams fica na Rua Guajajaras, no Setor Urias Magalhães

Documentação para vacinação

Para a vacinação contra Covid-19 em Goiânia, pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto, e comprovantes de vacinação e endereço. Ademais, crianças terão que mostrar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br).

Já para a vacinação contra a Influenza, que é dose única, as pessoas com idade acima de 60 anos precisam apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Os profissionais da saúde precisam comprovar atuação na área, como crachá, contracheque ou declaração da empresa. Já as gestantes e puérperas, devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão SUS, comprovante de endereço, além do comprovante da gestação ou do parto, em 45 dias, como, por exemplo, os exames BetaHCG ou Ultrassonografia.