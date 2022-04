PF faz operação para prender envolvidos em roubo de carga dos Correios, em Goiás

Foi deflagrada nesta quinta-feira (14/4), pela Polícia Federal (PF) a Operação Filho de Nereu, que tem como objetivo prender três pessoas suspeitas de envolvimento em roubo de carga dos Correios, em Goiás. O crime aconteceu em 2020.

Ao todo, 21 policiais federais estão cumprindo 10 mandados judiciais, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Goiânia, sendo três de prisão preventiva, quatro de busca e apreensão e 3 de medidas cautelares diversas, nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Piracanjuba.

De acordo com a PF, o grupo investigado já possui extensa ficha criminal, por homicídio, receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e estelionato. Se condenados, poderão responder agora por roubo, formação de quadrilha e tentativa de homicídio contra policiais militares. As penas somadas podem passar 30 anos de reclusão.

Como aconteceu o roubo de cargas, em Goiás

Conforme apontam as investigações, o crime aconteceu no final do ano de 2020, na rodovia GO-020, entre os municípios de Cristianópolis e Bela Vista de Goiás. Os suspeitos teriam rendido e sequestrado o motorista usando uma arma de fogo.

No dia do crime, após ter o motorista sob controle, os criminosos levam o caminhão para uma estrada vicinal, na zona rural, e roubaram toda a carga transportada.

A Polícia Militar tomou conhecimento imediato do caso e perseguiu os criminosos, que trocaram tiros com os militares. Apesar dos esforços policiais, os suspeitos conseguiram fugir para uma mata em Goiânia.

À época, após diligências na região e incursão nessa mata, foi encontrado o carro utilizado para a fuga, um jammer (bloqueador de sinal e de rastreador para veículos) e um revólver calibre .38.

Até a manhã desta quinta-feira (14), um suspeitos já havia sido preso Polícia Federal. Um quarto suspeito também participou do sequestro, mas morreu posteriormente.

Operação

O nome da operação é alusivo à Glauco, da mitologia grega, uma divindade marinha cujas origens divergem em diferentes fontes. Na peça Orestes de Eurípedes, Glauco era filho de Nereu, tendo ajudado Menelau e os Argonautas nas suas jornadas.