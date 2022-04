Goiânia recebe Festival Internacional de Circo Basileu França

Desta quinta-feira (14/4) até o próximo domingo (17/4), Goiânia recebe o Festival Internacional de Circo Basileu França. Assim, nos quatro dias, o público terá acesso aos espetáculos (presenciais e on-line), oficinas, aulas e encontros. O evento busca integrar jovens formandos com artistas profissionais e personalidades da área circense em um mesmo ambiente. Nesta primeira edição, o foco é potencializar a força do Circo Goiano. Além disso, difundir essa arte milenar para o público em geral.

De acordo com o coordenador da área de Circo da EFG em Artes Basileu França, Rodrigo Mallet, a expectativa é trazer a comunidade para dentro do teatro para assistir aos espetáculos. “Queremos mostrar que a produção circense goiana é potente e que temos muito para dizer”, enfatiza.

A abertura do Festival Internacional de Circo Basileu França acontece quinta, às 19h, com o espetáculo “Cartolagem”, do Corpo Circense Basileu França, no Teatro Escola. Ademais, na sexta-feira (15/4), às 14h, vai acontecer na lona do Circo uma aula espetáculo “Interfaces Aéreas” com Cauê Marques. Seguindo a programação, no canal da escola será exibido o Varieté Multicultural. À noite, a partir das 20h, o Circo Laheto apresenta “Circo, Magia e Estripulia”, no teatro.

Mais da programação

No sábado (16/4), a partir das 14h, na lona de Circo acontece a oficina “Um pensar pedagógico sobre as Artes Circenses”, com o Marco Bortoleto. Logo depois, às 17h, a Cia Corpo na Contramão apresenta-se no teatro com o espetáculo “Minha Vida de Palhaço”. A última atração da noite será às 20h, com Saracura do Brejo no “Experimento 360”.

O último dia de festival terá a oficina “Parada de Mãos”, na lona, com o acróbata Helder Vilela. Além disso, já no Teatro Escola Basileu França, o público vai poder assistir às 17h, o espetáculo “O Planeta é Nossa Casa” de Pinne Magique. O encerramento será às 20h, com o “Cabaré de Gala” com a participação de diversos artistas, inclusive, Helder Vilela, que já integrou o Cirque du Soleil.

Serviço: Festival Internacional de Circo Basileu França

Quando: Do dia 14 ao dia 17 de abril

Horário: Sempre a partir das 14h

Entrada: Por ordem de chegada (cada atividade)

Local: EFG em Artes Basileu França | Endereço: Av. Universitária, 1750 – Setor Universitário.

Entrada: Gratuita