Guns N’ Roses em Goiânia: venda de ingressos começa no dia 20 de abril

Os fãs da banda Guns N’ Roses já podem se programar para comprar os ingressos do show em Goiânia, que acontece no dia 11 de setembro, às 16h, no Estádio Serra Dourada. A venda das entradas para a apresentação começam no dia 20 de abril para o público geral, a partir das 12h, através do site Eventim. Além disso, a partir das 14h no ponto de vendas, que ainda será confirmado.

Os ingressos para o show do Guns N’ Roses Goiânia custam, na Arquibancada, R$ 200 a meia e o ingresso social, e R$ 400 a inteira. Além disso, no Gramado custam R$ 300 a meia e o ingresso social, e R$ 600 a inteira. Ademais, no Front Stage saem por R$ 480 a meia e o ingresso social, e R$ 960 a inteira. As Cadeiras Cobertas saem por R$ 350 a meia e o ingresso social, e R$ 700 a inteira. O ingresso social só será validado caso seja realizada a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Membros de fã-clubes saem na frente. Assim, a pré-venda vai ser liberada, somente on-line, no dia 19 de abril, a partir das 12h. Os valores de cada setor ainda não foram divulgados. Pela internet, as entradas poderão ser parcelads em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Ademais, na compra presencial o parcelamento pode ser feito em até três vezes sem juros. A taxa de conveniência vale apenas na venda no site.

A Banda

A banda Guns N’ Roses foi formada em Los Angeles, na Califórnia, em 1985. A banda lançou, até o momento, seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo.

Segundo informações da WikiPedia, a banda já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. O seu álbum de estreia lançado em 1987, chamado de “Appetite for Destruction”, vendeu cerca de 33 milhões de cópias no mundo todo.

No show em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, a banda Guns N’ Roses deverá tocar diversos dos seus clássicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e Paradise City. Além disso, Welcome To The Jungle e

A formação atual inclui o vocalista Axl Rose, os guitarristas Slash e Richard Fortus, o baixista Duff McKagan, o baterista Frank Ferrer e os teclistas Dizzy Reed e Melissa Reese.

Serviço: Show Guns N’ Roses em Goiânia

Quando: 11 de setembro, às 16h

Onde: Estádio Serra Dourada

Ingressos: A partir de R$ 200 | Link