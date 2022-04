Homem cai na Igreja do Rosário e quebra o nariz, na Cidade de Goiás

Um homem caiu da escadaria de uma igreja, localizada na Cidade de Goiás, região central do estado, e quebrou o nariz. O fiel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e, posteriormente, encaminhado para uma unidade de saúde na região.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, o acidente aconteceu na noite deste sábado (16), durante a tradicional “seresta” que acontece na cidade histórica. Conforme informado pela organização do evento, o homem se desequilibrou e caiu enquanto acompanhava as apresentações. O acidente aconteceu na Igreja do Rosário.

Até a chegada do Corpo de Bombeiros, o fiel foi amparado pelos familiares, sendo estes os responsáveis por acionar a corporação e também uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima sofreu ferimentos na região da cabeça e fraturou o nariz.

Ainda de acordo com a organização, os primeiros socorros foram prestados ainda no local e o homem precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde da região. Entretanto, a equipe médica do local achou melhor que o fiel posso para Goiânia, onde deve passar por cirurgia.

A identidade da vítima não foi revelada pelas equipes de resgate, desta forma o Dia Online não conseguiu informações sobre o atual estado de saúde.