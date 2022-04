Operação Semana Santa: PRF registra 25 acidentes, 18 feridos e uma morte, em Goiás

Nesta segunda-feira (18/4) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Semana Santa referente a 2022 e que iniciou-se na quinta-feira (14), sendo finalizada neste domingo (17). A operação englobou todas as rodovias federais que cortam o Estado de Goiás e como resultado as equipes da PRF registou 25 acidentes, com 18 feridos e uma morte. No ano passado, os números da operação fecharam em 20 acidentes, 21 feridos e nenhuma morte.

Em relação ao número de autuações, foi divulgado pela PRF que nos quatro dias de operação, 1.920 condutores foram autuados, sendo 112 por alcoolemia; 107 pelo uso de conto de segurança; 256 por ultrapassagens irregulares; 19 pelo uso de celular ao volante e 16 pelo uso de cadeirinha. Em 2021 foram 2.943 autuações com 16 por alcoolemia; 249 pelo uso de cinto; 681 por ultrapassagens; 18 causadas pelo uso de celular e 20 por cadeirinha.

Assim, ao final da operação, em 2022, tivemos certa de 23 pessoas detidas pela Polícia Rodoviária Federal, além de 8.171 pessoas fiscalizadas e 7.186 veículos fiscalizados. A Operação Semana Santa de 2021, que aconteceu entre os dias 1º e 4 de abril, fechou com 17 pessoas detidas, 7.232 fiscalizadas e 8.012 veículos vistoriados.

Operação Semana Santa no Brasil

Em âmbito nacional, os números divulgados no site oficial do Governo Federal, apresentam uma redução de 50% no número de acidentes graves, quando há pelo menos uma vítima fatal, além de mostrar uma redução de 71% na quantidade de pessoas feridas, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, apesar do número de acidentes graves e feridos ter reduzido, a PRF registou uma aumento de 201% de pessoas fiscalizadas, 184% de veículos fiscalizados com abordagem em relação ao ano de 2021 e 3% em relação à infração de ultrapassagem. Já em relação ao não uso do cinto de segurança, foi percebido um percentual de 4% de redução.

Vale ressaltar que, mesmo que os números estejam em baixa, muitas atitudes tomadas por condutores infratores colocam a vida de outros motoristas e passageiros em risco, bem como de todos aqueles que são usuários das rodovias sejam elas estaduais ou federais. A Polícia Rodoviária Federal destaca ainda que a melhor forma de evitar acidentes no trânsito é a conscientização do cidadão.