Pai é preso suspeito de dar bebida alcoólica para filho de 5 anos, em Goiás

Um homem foi preso após dar bebida alcoólica para o filho de 5 anos, em Porteirão, na região sudoeste de Goiás. O caso aconteceu no último sábado (16) e foi descoberto depois que a criança passou mal.

De acordo com boletim de ocorrências registrado pela Polícia Militar, a mãe do menino estava varrendo a calçada de casa quando viu o marido com uma garrafa de vinho e o menino com um copo da bebida na mão.

A mulher pediu para que o companheiro pegasse o copo da mão do menino e, momentos depois, viu o filho passando mal. Ele estava vomitando e com dificuldade para ficar em pé. A mulher então chamou o vizinho e levou a criança para o hospital.

Pai já teria dado bebida alcoólica para filho de 5 anos anteriormente

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, foi até o local e prendeu o pai da criança, que afirmou que esta era a segunda vez que oferecia bebida alcoólica para o filho, pois não havia problema ele “beber só um pouco”, conforme disse o homem.

Com a confissão, o pai foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde foi autuado em flagrante. Ele responderá por oferecer bebida para menor de 18 anos.

Como não teve o nome divulgado, a defesa do suspeito não foi localizada até a divulgação desta reportagem, mas o espaço segue aberto para manifestação. O Dia Online também não conseguiu atualização sobre o atual estado de saúde da criança.

Crime

Um estudo realizado pelo Instituto Americano Internacional Center For Alcohol Policies (ICAP) aponta que 46% dos jovens que consumiram bebida alcoólica pela primeira vez foi no âmbito familiar.

De acordo com o Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente, ainda que gratuitamente.