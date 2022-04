Última mulher eliminada do BBB 22, Jessi participa do Café com Eliminado

Eliminada com 63,63% dos votos, Jessilane Alves deixou o BBB 22 na noite deste domingo (17). Ela foi a 14ª participante eliminada e a última mulher a deixar a casa. Moradora de Valparaíso de Goiás, Jessi disputou um paredão quádruplo com Eliezer, Arthur Aguiar e Douglas Silva. Arthur foi o segundo mais votado, com 28,54%, seguido de DG, com 5,91%, e Eli, com 1,92%.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt ressaltou a trajetória de Jessi e ainda falou sobre a mudança na vida da ex-BBB. “Você entrou no BBB esperando uma mudança na vida. E merece. Quem seria doido de dizer que você não merece? Pode ter certeza que você já conseguiu. Sua vitória no BBB seria aquela de superação que você contaria por muitos anos. Não aconteceu. Mas você sai daqui com uma baita vitória pessoal.”

Na casa, Jessi marcou por seu jeito irreverente de jogar, levando suas convicções acima do jogo. Em sua trajetória, ela esteve ao lado de Natália Deodato e Linn da Quebrada, que deixaram a casa na última semana.

Jessi participa do Café da Manhã com Eliminado, com Ana Maria Braga

Na manhã desta segunda-feira (18), Jessi participou do Café com Eliminado, no programa Mais Você, da Rede Globo, apresentado pela Ana Maria Braga.

Na conversa, Ana brincou sobre o apelido de ‘chorona’ que Jessi ganhou por causa de sua trajetória na casa. A ex-BBB afirmou que chora por tudo, até mesmo em momentos felizes. “Eu sempre fui chorona”, afirma.

Ana Maria Braga falou também sobre a passagem de Jessi na xepa do BBB22, onde ficou por 12 semanas, se tornando a rainha da xepa de todas as edições. “Estar na xepa não é só sobre a comida, vinha outros sentimentos.”, diz Jessi enfatizando não ser escolhida para integrar o Vip ou ganhar provas do líder.

No bate-papo a apresentadora ainda falou sobre a profissão de Jessilane, que é professora de biologia. Com orgulho, Jessi falou sobre seu amor em dar aulas. “Como tudo na vida, eu aprendi a dar aula, dando aula”. A professora ainda enfatizou que quando está na sala de aula deixa todos os problemas pessoais para trás.