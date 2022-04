Carnaval em Goiânia: Escolas de samba desfilam em 7 bairros da cidade

Entre 20 e 24 de abril, a prefeitura de Goiânia promove desfiles e apresentações de escolas de samba em 7 bairros. Assim, seguindo datas da cidade do Rio de Janeiro, o carnaval em Goiânia acontecerá durate o feriado de Tiradentes, com blocos liberados nas ruas da cidade. O apoio financeiro aos blocos foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

A abertura do carnaval em Goiânia acontece às 19h desta quarta-feira (20/4), no Cine Goiânia Ouro, na Rua 3, no Centro, com concurso de rei Momo, rainha e princesa do carnaval. Além disso, no mesmo horário, a escola Acadêmicos do Samba desfila na Rua 3, no fundo do Teatro Goiânia. Já na quinta-feira (21/4), às 17h, a Flora do Valle se apresenta em sua sede, que fica na Rua 20, na Vila Yate.

Na sexta-feira (22/4), acontecem mais dois desfiles. Dessa forma, às 18h, Agremiação Mocidade do Samba desfila na Avenida Dário Vieira Machado, no Jardim Balneário Meia Ponte. Ademais, às 19h, tem a escola de samba Beija-Flor, na Rua 1060, no Setor Pedro Ludovico.

Mais dos desfiles de escolas de samba no carnaval em Goiânia

No sábado (23/4) o carnaval de rua em Goiânia terá cinco escolas de samba Dessa maneira, às 17h tem o o Blocão, que acontece na Rua 1018, na Avenida Henrique Silva, Setor Pedro Ludovico. Também a Lua a Lá, na Avenida Vale dos Sonhos, no Bairro São Domingos. No mesmo local, às 18h, tem a Agremiação Mocidade do Samba.

Jà às 19h, tem desfile da Brasil Mulato na Rua 1060, no Setor Pedro Ludovico, e da Rainha de Goiás, na Avenida dos Ipês, no Bairro Garavelo, ao lado do Portal Shopping).

No domingo (24/4), último dia do feriado de Tiradentes, o Bloco da Diversidade se apresenta na Praça Universitária, às 15h. No local, as secretarias de Saúde do Município e do Estado irá distribuir 10 mil preservativos e fazem testagem rápida de HIV e Sífilis.

Às 18h, a Agremiação Mocidade do Samba desfila no Balneário Meia Ponte, na Avenida Dário Vieira Machado. E para fechar os desfiles de carnaval de rua em Goiânia, a Rainha de Goiás desfila às 19h. A folia acontece na Avenida dos Ipês, no Bairro Garavelo, ao lado do Portal Shopping.