Carnaval em Goiânia: veja programação de desfiles entre os dias 20 a 24 de abril

Após dois anos sem grandes festividades por causa da pandemia, o período carnavalesco chegou! Neste ano, comemorando atipicamente em abril, Goiânia promove desfiles e apresentações de escolas de samba em sete bairros, entre 20 e 24 de abril.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o desfile é a realização de um desejo de ter carnaval na capital goiana. “A cultura popular carnavalesca precisa ser valorizada, reconhecida. Por isso, teremos quatro dias de alegria e diversão ao alcance de todos, de forma descentralizada, em bairros onde as escolas nasceram e funcionam”.

A programação começa nesta quarta-feira (20), às 19h, em dois locais: no Cine Goiânia Ouro, com concurso de rei Momo, rainha e princesa do carnaval; e com desfile dos Acadêmicos do Samba, na Rua 3, no fundo do Teatro Goiânia. A programação segue com diversos desfiles diários até o dia 24 de abril.

Programação dos desfiles de carnaval em Goiânia

Dia 20 de abril

19h: Concurso do rei Momo, princesa e rainha do carnaval (Cine Goiânia Ouro)

19h: Desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Samba (Rua 3, no Centro)

Dia 21 de abril

17h: Desfile da escola da samba Flora do Valle (Vila Yate).

Dia 22 de abril

18h: Escola Agremiação Mocidade do Samba (Balneário Meia Ponte)

19h: Escola de Samba Beija-Flor (Pedro Ludovico)

Dia 23 de abril

17h: Escola de samba Lua a Lá (Bairro São Domingos)

17h: Escola de samba Blocão (Pedro Ludovico)

18h: Escola Agremiação Mocidade do Samba (Balneário Meia Ponte)

19h: Escola de samba Brasil Mulato (Pedro Ludovico)

19h: Escola de samba Rainha de Goiás (Garavelo)

Dia 24 de abril