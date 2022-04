Filme Medida Provisória estreia na programação do Cine Cultura

O aguardado filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, chega à programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, nesta quinta-feira (21/4). Além disso, outra novidade é o também brasileiro A Mesma Parte de Um Homem. E para quem ainda não conferiu, continua em exibição na sala o longa-metragem A Mulher de Um Espião, de Kiyoshi Kurosawa.

Já um sucesso de público, o filme Medida Provisória, que estreou em Goiânia na última semana, será exibido em dois horários em sua semana de estreia no Cine Cultura. A produção tem como protagonistas Taís Araújo e Alfred Enoch. Ademais, tem no elenco nomes como Seu Jorge, Adriana Esteves, Renata Sorrah e Emicida. Dessa forma, o filme apresenta um futuro próximo temeroso para o Brasil, aproximando-se de uma distopia. Embora seja uma obra de ficção, o longa retrata consequências de uma realidade atual muito dura que vigora no país.

Já o roteiro de A Mesma Parte de Um Homem, que estreia na programação do Cine Cultura, mantém a curiosidade do público em torno da aparição de um estranho na vida de uma família no interior rural do Paraná. A história e as personagens têm muito da experiência pessoal da diretora Ana Johann. Ela viveu até os 14 anos em uma vila rural no interior do Paraná.

O cenário de A Mulher de um Espião se passa em 1940, em que o mundo, e assim como o Japão, estão no começo da Segunda Guerra Mundial. Dessa maneira, a trama mostra um comerciante japonês que deixa sua esposa para trás para viajar para a Manchuria, onde ele testemunha um ato de barbaridade. Mexido com o que testemunhou, suas próximas ações acabam causando certo desentendimento, ciúmes e problemas legais para sua esposa.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 21 a 27 de abril

14h30 – Medida Provisória, direção de Lázaro Ramos (14 anos)

16h30 – A Mesma Parte de Um Homem, de Ana Johann (16 anos)

18h30 – Medida Provisória (14 anos), Lázaro Ramos

20h30 – A Mulher de Um Espião, diretor Kiyoshi Kurosawa (14 anos)