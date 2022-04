PT e PSB não poderão contar com o apoio do PSOL em frente de esquerda, em Goiás

Através de nota assinada por Cíntia Dias, presidente do PSOL em Goiás, nesta segunda-feira (18/4) o partido político informou que não participará da frente de esquerda liderada pelo PT e PSB no estado. A decisão foi tomada em manifestação contra o alinhamento do ex-governador José Eliton (PSB).

No documento, a presidente do partido afirma que o PSOL é a favor de estar com o PT e outras forças progressistas. Todavia, diz que não pode apoiar “projetos da direita”, além de não conseguir enxergar diferença “entre os ex-governadores Zé Eliton e Marconi com o Governo Caiado”.

Cíntia Dias diz ainda que o PSOL lamenta imensamente a postura tomada pelo PT Goiás em ser aliado de um projeto contrário ao bem-estar social e que é firmado com base na insegurança popular, no entreguismo do patrimônio goiano e no sucateamento proposital dos serviços públicos.

Mediante a decisão tomada pelo partido político, o próximo passo do PSOL é buscar diálogo com PCB, UP, PSTU e também com os líderes de movimentos sociais. A presidente do partido afirma que avalia que a aposta da sigla por políticas concretas de mudança reside nesses grupos.

Busca de aliança do PT

O objetivo do PT é buscar alianças para conseguir formar palanque ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em Goiás. Dentre os partidos que já se manifestaram favoráveis a aliança política está o PSB, que possui em sus quadros o ex-governador José Eliton. Por várias vezes, Eliton se colocou favorável à alianças progressistas que sejam oposição ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Ronaldo Caiado, no estado de Goiás.

Vale ressaltar que José Eliton chegou a ter um encontro com o ex-presidente Lula e com Alckmin, em São Paulo.