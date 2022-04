Super edição marca a volta do Encontro de Brechós, em Goiânia

Após dois anos suspenso devido a pandemia da Covid-19, o Encontro de Brechós terá nova edição no Centro de Goiânia. Assim, acontece no próximo domingo (24/4), a partir das 11h, na Rua 15, em frente ao Empório Armário.

A expectativa é que esta edição do Encontro de Brechós reúna cerca de 60 expositores, composta em sua grande maioria por mulheres. Dessa maneira, nas diversas barracas do evento, os visitantes terão a oportunidade de garimpar roupas, calçados e acessórios únicos. Desse modo, é possível encontrar desde itens de marcas badaladas, como Farm, Animale, Dress To, bem como verdadeiras raridades vintage. O objetivo é promover o consumo consciente por meio da moda circular, prolongando a vida útil de peças que seriam descartadas.

Além disso, o Encontro de Brechós traz outras atividades para movimentar o Centro de Goiânia no último dia de feriado de Tiradentes. O evento abre espaço para a gastronomia, e também terá show com a Dona da Roda, a partir das 15h. A entrada é gratuita.

“É com muita alegria no rosto e no coração que anunciamos e promovemos a volta do nosso tão querido encontro, com o propósito de levar moda sustentável, empreendedorismo feminino e arte para o centro da cidade”, afirma Thaís Moreira. Proprietária do Empório Armário, que celebra dez anos de existência, ela é a idealizadora da iniciativa, que começou em junho de 2016.

Serviço: Encontro de Brechós | Centro de Goiânia

Quando: Domingo (24/4), das 11h às 18h

Onde: Rua 15, nº 263 – Centro