Suspeito de matar e transportar corpo em motocicleta se entrega à PC, em Goiás

Um jovem de 19 anos se entregou à Polícia Civil de Goiás (PCGO) e confessou ter assassinado e escondido o corpo de uma mulher, em uma região de mata, na zona rural de São Miguel do Passa Quatro, localizado na região sudoeste de Goiás. De acordo com o informado pela PC, o suspeito se entregou na última quinta-feira (14/4), na delegacia do município de Senador Canedo, acompanhado por familiares e sem advogado.

O delegado responsável pelo caso contou que a corporação já havia solicitado um mandado de prisão temporária em desfavor do jovem e que o mesmo foi cumprido assim que ele se entregou. Agora, mediante aos fatos e confissão apresentada pelo suspeito, a Polícia Civil pede junto à justiça de Goiás, que a prisão seja convertida em preventiva para que o homem possa responder ao processo em reclusão.

Conforme apurados nas investigações, o jovem cometeu o homicídio sozinho, porém teve ajuda para limpar o local do crime e esconder o corpo da vítima. O segundo envolvido no caso já foi ouvido pelo delegado e liberado logo em seguida, mas deve ser responsabilizado por prestar assistência ao autor do crime.

Homicídio

Segundo informações repassadas pelo delegado, a vítima desapareceu no último dia 6 de março e a família registrou o sumiço da moça. Cerca de cinco dias após o seu desaparecimento, p corpo da mulher foi encontrado em uma região de mata. As investigações feitas pela corporação levaram o Polícia Civil até o jovem de 19 anos.

Ainda de acordo com o delegado responsável, o preso alegou que o crime foi motivado por acreditar que a vítima estava armando uma emboscada contra ele. Desta forma, o suspeito questionou a mulher, achou que ela estava tirando fotos dele, e quando ela negou, foi esfaqueada pelo jovem.

As apurações indicaram que o crime aconteceu na casa do próprio autor e que as facadas estavam concentradas na região do pescoço da vítima. Outros fatos descobertos com a investigação apontam que após cometer o crime, o suspeito enrolou o corpo da mulher em um lençol e o transportou em uma motocicleta até a zona rural de São Miguel do Passa Quatro.

Após abandonar o cadáver, o jovem voltou para casa e fez uma faxina no local, visando esconder as provas, depois fugiu. Entretanto, mesmo após a limpeza, a Polícia Técnico-Científica conseguiu encontrar sangue humano nas paredes do imóvel.

O suspeito deve ser indiciado por homicídio, fraude processual e ocultação de cadáver ainda nesta terça-feira (19/4)