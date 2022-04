Bolsonaro chega a Rio Verde para participar de Cerimônia de Regularização Fundiária

O presidente da República Jair Bolsonaro chegou, na manhã desta quarta-feira (20), em Rio Verde, no Sudoeste goiano, para participar da Cerimônia de Regularização Fundiária no Estado de Goiás.

O presidente foi recebido por apoiadores, que fizeram até mesmo uma motociata na região. Ele participou do movimento em uma motocicleta e estava sem capacete. Ao longo do caminho, o presidente foi ovacionado e, em alguns trechos do percurso, chegaram a tocar o hino brasileiro.

Na caminhonete, Bolsonaro estava acompanhado do deputado federal Vitor Hugo (PL), pré-candidato ao governo de Goiás com apoio do presidente.

O governador Ronaldo Caiado também estará em Rio Verde, no Sudoeste goiano, para participar da cerimônia, que acontece no Parque de Exposições do município.