Feriado de Tiradentes: confira o que abre e fecha na Grande Goiânia

Por causa do Feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira (21), órgãos públicos, entidades e comércio terão alteração no horário de funcionamento. Além do Governo de Goiás, em Goiânia e Aparecida também foi decretado ponto facultativo na sexta-feira (22), dia que sucede o feriado.

Apesar da decisão, as atividades consideradas essenciais seguem em funcionamento, como serviços de segurança, emergência em saúde com atendimento 24h e limpeza urbana.

Abre e fecha no Feriado de Tiradentes

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil fecharão na quinta-feira (21/4). Na sexta-feira (22/4) e sábado (23/4) funcionarão até às 12h. O atendimento normal será retomado na segunda-feira (25/4).

Vapt-Vupt

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior do Estado, não funcionarão na quinta-feira (21/4) e na sexta-feira (22/4). Nas agências que abrem aos sábados (Goiânia e Aparecida de Goiânia) também não haverá atendimento no dia 23/4.

Detran, Ciretran e Procon-GO

As unidades do Detran-GO, do Ciretran e do Procon-GO permanecerão fechadas em Goiânia e no interior na quinta e na sexta-feira. Na segunda-feira (25/04), o atendimento será realizado normalmente dentro do horário habitual de cada unidade.

Bancos

A Associação de Bancos (ASBAN), informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes. O atendimento ao público acontece normalmente no dia 22 de abril, sexta-feira.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Solicitações podem ser feitas pela Central de Atendimento (62) 35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Lazer

Os parques Zoológico e Mutirama terão funcionamento normal durante o feriado.O Mutirama funciona das 10 às 16 horas, com entrada gratuita. O Zoológico, por sua vez, receberá público também durante todo o feriado, das 08h30 às 17 horas, com aquisição dos ingressos até às 16h, na bilheteria.

Transporte Coletivo

Os ônibus do transporte coletivo da capital circulam, na quinta-feira (21/4) e domingo (24/4), com a planilha operacional de domingo. Na sexta-feira (22/4), opera com a planilha normal. Já no sábado (23/4), a circulação obedece a planilha operacional de sábado.

Saneago

A Saneago não terá atendimento presencial na quinta e na sexta. Para atender ao cliente mesmo durante o feriado, a empresa oferece suporte 24 horas por dia, por meio de canais não presenciais e gratuitos: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site saneago.com.br. Por meio destes canais, o cliente pode informar vazamentos, consultar faturas em aberto, entre diversos outros serviços.

Enel

Na quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, as lojas de atendimento presencial da Enel Distribuição Goiás estarão fechadas, mas retomam o atendimento normal na sexta-feira (22). Em regime especial para garantir o fornecimento de energia, a companhia manterá atendentes, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalhando.

Correios

Em continuidade à iniciativa de manter agências abertas nos feriados nacionais, estaduais e municipais, para trazer mais praticidade à população e empreendedores que atuam no comércio eletrônico, os Correios irão abrir algumas agências nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes.

Em Goiás, a seguinte unidade irá prestar atendimento ao público nesta quinta-feira (21): Agência Araguaia Shopping – Goiânia. A rede de atendimento estará aberta normalmente na sexta-feira (22).

Shoppings

Flamboyant Shopping:

Dia 21/4 (quinta-feira): Alimentação e Lazer – 12h às 22h/ Demais lojas: abertura facultativa das 10h às 22h

Dia 22 e 23/4 (sexta-feira e sábado): Alimentação e Lazer – 10h às 22h/ Demais lojas: 10h às 22h

Dia 24/4 (domingo): Alimentação e Lazer – 12h às 22h/ Demais lojas: 14h às 20h

Shopping Cerrado