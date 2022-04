Jovem que matou mãe de cantor Delino Marçal tem transtorno, aponta laudo

Um laudo do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) apontou que o jovem acusado de matar a mãe do cantor gospel Delino Março sofre de transtorno. “Plenamente incapaz de entender e determinar-se”, diz o documento.

O crime aconteceu no dia 14 de janeiro, quando o jovem matou a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos, com golpes de barra de ferro na porta de uma igreja, em Goiânia. O jovem foi encontrado e preso horas depois do acontecido. Ele estava nu e visivelmente desorientado.

No documento, há também a descrição de falas do investigado sobre o crime. “Só lembro de eu ajoelhado, de frente para minha esposa… Eu estava orando para libertá-la… As vozes falaram para eu fazer isso… Depois eu não me lembro de mais nada… Só lembro me depois de estar lá na cela e pelado… Eu não me lembro do que eu fiz”.

Jovem que matou mãe de cantor Delino Marçal sofre com uma forma de esquizofrenia

Conforme aponta o laudo médico, o suspeito apresenta quadro clínico compatível com transtorno esquizofreniforme, quando a pessoa pode sofrer com delírios temporários ou ter comportamento desorganizado.

O laudo ainda mostra que o suspeito, que segue preso desde a data do crime, tem pensamentos persecutórios, alucinações auditivas, vínculos afetivos prejudicados, inteligência adequada para os padrões socioculturais e juízo crítico prejudicado.

A orientação é que o jovem seja “internado em clínica psiquiátrica para que possa receber o tratamento adequado”. O prazo de internação deve ser melhor avaliado pelo médico assistente do jovem, bem como o tratamento ambulatorial.

Conheça Delino Marçal

Delino Marçal é um artista gospel conhecido nacionalmente por suas composições e voz. Dentre as canções de sucesso do cantor estão “Deus é Deus”, “Sonho Grande” e “Que amor é esse”.

Antes de iniciar a carreira, Delino compôs músicas para cantores renomados tais como Henrique César, Elias Souza, dentre outros. Em 2029, Marçal venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.