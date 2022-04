Acidente entre veículos deixa 4 adultos e 3 crianças feridas em Goiânia

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes. Uma colisão entre dois carros de passeio deixou quatro adultos e três crianças feridas, no Parque Balneário, em Goiânia. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios no local, um dos veículos trafegava pela Avenida Nerópolis, sentido Avenida Perimetral Norte/GO-462, e transportava um casal e uma menina de 6 anos, que estava na cadeirinha no banco traseiro, do lado direito do carro.

Ao chegar na esquina com a Rua PB-01, o motorista fez uma conversão para a esquerda, momento que foi atingido na lateral direita por um outro veículo, que trafegava na Avenida Nerópolis, no sentido contrário. O motorista levava no carro a esposa e dois filhos, um de 4 anos e outro de 1 ano e 4 meses. Eles estavam nas cadeirinhas no banco traseiro.

Menina de 6 anos tem lesões corporais graves

Com o impacto, todos os envolvidos sofreram lesões corporais leves, exceto a menina de 6 anos, que teve lesões corporais graves e foi levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira (Hugol).

Os pais da menina de 6 anos foram encaminhados para o Cais do Urias Magalhães. Os demais envolvidos também foram levados para o Hugol.

De acordo com a Dict, a equipe esteve no Hugol e submeteu o condutor ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. A equipe da Dict também foi até o Cais Urias Magalhães e solicitou ao outro condutor que fizesse o teste. Ele concordou em fazer, mas não conseguiu soprar o bafômetro por estar sentindo muita falta de ar.