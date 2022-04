Dengue, Zika e Chikungunya: saiba quais são as diferenças e sintomas de cada doença

O número de casos prováveis de dengue aumentou cerca de 95% em todo o Brasil desde o começo deste ano, conforme apontado pelo Ministério da Saúde, levando em consideração o mesmo período do ano passado.

A Região Centro-Oeste está muito acima da média nacional, apresentando taxa superior a 700 casos de dengue por 100 mil habitantes. As capitais da região são destaque no número de casos, incluindo Goiânia.

Dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde apontam que o número de mortes por dengue soma 112 em todo o Brasil, sendo que em Goiás já são 17. Os outros registros são de São Paulo (38), Bahia (10), Santa Catarina (10) e Minas Gerais (6).

Em relação aos casos de chikungunya, o Ministério registra 35.182 casos prováveis, representando um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior. O Centro-Oeste ainda ocupa a segunda posição das regiões com maior incidência de casos, sendo de 12,8 por 100 mil habitantes. O número de mortes soma 6. Apenas um está em investigação em Goiás.

Com relação aos dados de zika, ocorreram 1.480 casos prováveis, correspondendo a uma taxa de incidência de 0,7 casos por 100 mil habitantes. Com isso, o aumento é de 31,8% no número de casos do Brasil. Até o momento, não foram registrados óbitos.

Dengue, Zika e Chikungunya

Com sintomas muito semelhantes, é possível confundir as três doenças: Dengue, Zika e Chikungunya. Entretanto, cada uma delas apresenta peculiaridades no quadro clínico, o que pode ajudar na distinção.

Por exemplo, a dengue e a chikungunya têm sintomas parecidos, mas a dengue se destaca pelas dores no corpo e a chikungunya por dores e inchaço nas articulações. Já a zika apresenta quadro febril mais baixo, manchas na pele e coceira no corpo. Veja as distinções entre elas:

Dengue

O primeiro sintoma da dengue é uma febre alta com temperatura entre 39° e 40°C. O início é agudo, geralmente dura de 2 a 7 dias, e é acompanhado por dor de cabeça, dores sistêmicas e articulares, colapso, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção cutânea e coceira em todo o corpo. Também pode ocorrer perda de peso, náuseas e vômitos.

Zika

Neste caso, também febre repentina, que pode ser alta, mas menor que a dengue, dores musculares e articulares, dor de cabeça e erupção cutânea. Os sintomas geralmente duram de 3 a 10 dias.

Chikungunya

Os principais sintomas são uma erupção cutânea com comichão, febre baixa ou sem febre, conjuntivite, dor nas articulações, dor muscular e dor de cabeça. Os sintomas geralmente desaparecem após 3 a 7 dias.