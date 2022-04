Imóveis em Goiânia com foco de mosquitos da dengue podem receber multa de até R$ 26 mil

Dados do Ministério da Saúde apontam que Goiânia é a capital brasileira com mais casos notificados de dengue no Brasil. O aumento foi de mais de 1.500% nas notificações. Diante disso, a prefeitura tomou medidas para combater os casos, entre elas está a aplicação de multa para donos de imóveis com foco de mosquitos da dengue.

A fiscalização, que começa na próxima semana, deve ser feita em toda a capital, mas será iniciada na região sudoeste, local onde se concentra a maior parte dos casos de dengue.

De acordo com a decisão, os proprietários de imóveis e lotes com entulhos, lixos e propícios para a proliferação do mosquito da dengue poderão receber multa que varia de R$ 2,6 mil e R$ 26 mil.

Durante a fiscalização, os locais que estiverem nestas condições serão limpados pela Companhia de Urbanização (Comurg), mas a conta do serviço será adicionada no boleto do Imposto Territorial Urbano (ITU).

A decisão de aplicar multa foi tomada juntamente com o Ministério Público de Goiás (MPGO), depois que a prefeitura decretou situação de emergência devido o alto índice de casos da doença na capital.

Casos de dengue em Goiânia

Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 1.562% nos casos notificados em Goiânia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Até o momento, 18 pessoas morreram vítimas de dengue em Goiás neste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiânia é a cidade com mais mortes por dengue até a 15ª semana de 2022. Outras 25 mortes suspeitas estão sendo investigadas.

