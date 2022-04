PCGO investiga se houve negligência na morte de bebê que segurou fio de extensão

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deu início ao processo investigatório para saber mais detalhes sobre as circunstâncias da morte de um bebê de 11 meses em Niquelândia, região norte do estado. De acordo com as informações preliminares, a criança faleceu após levar um choque elétrico enquanto segurava o fio de uma extensão.

O caso aconteceu nesta terça-feira (20/4) e no momento em que ao bebê recebeu a descarga elétrica, o mesmo estava em casa, acompanhado da avó e da mãe. A intenção da corporação policial é descobrir se houve negligência ou imprudência da família. Conforme informado pela Polícia Civil, a mãe da criança tem 17 anos de idade e a avó 52.

Como aconteceu a morte do menino

A PCGO informou também que, de acordo com relatos da avó, o bebê estava na cozinha da residência, ouvindo músicas no celular, enquanto a mulher preparava o jantar. Momentos antes do acidente acontecer, a avó pediu para que a mãe do menino o levasse para a cama, no quarto. Pouco tempo depois a criança saiu do quarto sozinha e voltou para a cozinha.

A criança foi encontrada desacordada, entre a sala e a cozinha, segurando um fio de extensão. Ao analisarem o local, a Polícia verificou que o fio possuía uma emenda que, provavelmente se soltou, quando o bebê tocou no objeto. Apesar de ter sido levada para o Hospital Municipal Santa Efigênia, a criança já chegou a unidade de saúde sem vida.

Após a morte do filho, a mãe da criança ficou em estado de choque. Para dar andamento à investigação, a Polícia Civil aguarda o resultado do exame cadavérico e concluir as demais oitivas sobre o caso.