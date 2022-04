Bebê de 10 meses morre enquanto aguardava vaga em UTI, em Anápolis

Um bebê de 10 meses morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Anápolis, a 55 km de Goiânia, após esperar cinco dias por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele precisava tratar uma pneumonia.

Kauan Guilherme apresentava febre e foi internado na UPA no último dia 16 deste mês, quando os médicos o diagnosticaram com pneumonia e indicaram que ele precisava ser encaminhado para uma UTI.

O pedido de transferência foi feito no dia seguinte, mas a vaga só foi liberada no quinto dia de internação, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Entretanto, como o estado de saúde do bebê era muito grave, não foi possível realizar a transferência. Ele então acabou não resistindo e faleceu.

Segundo a Central de Regulação, durante a busca pela vaga de UTI pediátrica faltaram documentos e exames para que a vaga fosse autorizada. Entretanto, a mãe do bebê afirma que os exames que faltavam foram realizados na UPA ainda no dia da internação.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informou que a busca por leitos é feita conforme as solicitações, sempre com a apresentação de exames para classificar a prioridade de cada caso. Confira a nota na íntegra:

A solicitação de leito de UTI pediátrica foi realizada ao Complexo Regulador Estadual (CRE) no dia 17 de abril, informando suspeita de pneumonia bacteriana. A equipe médica do CRE realizou busca ativa da vaga 24 horas por dia e, ao mesmo tempo, no dia 17/04 solicitou a inserção do teste Covid-19 na ficha de solicitação de leito, para aprimorar a busca de vaga para o paciente, sendo o teste negativo de Covid-19 inserido na ficha em 20/04.

Além deste exame, também não foram inseridos exames de imagem mencionados na ficha, fundamentais para melhor avaliação e priorização da equipe médica do CRE. No dia 21/04 foi inserido o raio-X às 10h. A partir deste momento, conforme classificação de risco do CRE, foi liberada vaga para o Hugol no dia 21/04 às 11h38, com ciência da unidade solicitante às 13h59.

A SES-GO reforça que realiza busca ampliada de leitos na rede estadual conforme as solicitações e, sempre é necessário a apresentação de exames para a classificação de risco e prioridade de cada caso. Vale ressaltar que o município solicitante também dispõe de leitos de UTI pediátrica.