Colisão entre caminhão e carro deixa um morto e dois em estado grave, em Jaraguá

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, na manhã deste sábado (23/4), deixou uma pessoa morta e outras duas em estado grave na BR-153, no Km 369, próximo a Jaraguá, região central de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no carro de passeio estavam três homens, sendo o condutor de 33 anos, e dois passageiros, de 34 e 26 anos.

Como aconteceu a colisão entre caminhão e carro na BR-153

Levantamentos preliminares apontam que as vítimas viajavam no sentido São Francisco/ Jaraguá quando, inesperadamente, o motorista invadiu a pista contrária e o carro colidiu frontalmente com um caminhão baú, que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o Pálio rodou na pista e foi parar na faixa de domínio da pista contrária. O condutor do veiculo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros dois ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal em Jaraguá.

Segundo a PRF, no interior do veículo de passeio foram encontradas latas e garrafas de bebidas alcoólicas.

O motorista do caminhão não teve ferimentos e foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado apontou que ele não estava alcoolizado.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sab0a03d3-3ca6-4362-b04a-0512e69889c0′]

Em outro caso, mulher morre após cair de garupa de motocicleta

Uma mulher de 52 anos morreu na última terça-feira (19) na BR-153, em Hidrolândia, região central de Goiás, após cair da garupa de uma motocicleta. Ela estava no veículo com o filho.

A motocicleta seguia no sentido Aparecida de Goiânia para Hidrolândia quando o jovem perdeu o controle da direção, bateu na defensa central da rodovia e ambos caíram no canteiro central. Com o impacto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem que conduzia o veículo é inabilitado. Ele sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia.