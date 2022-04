Continuam as buscas por homem que desapareceu após canoa virar no Rio das Almas

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) continuam as buscas por um homem que desapareceu após a canoa que ele estava virar no Rio das Almas, em Juscilândia, distrito de Goianésia, no centro do estado.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (22). Além do homem que está desaparecido, outras quatro pessoas estavam na embarcação, entre elas uma criança, e todas conseguiram se salvar.

Informações preliminares apontam que o homem não usava colete salva-vidas. Ainda não há pistas sobre o paradeiro dele. Os bombeiros apontam que o local onde a embarcação virou tem forte correnteza e muitas pedras.

Na sexta-feira (22), dia do acidente, as buscas começaram nas margens do rio. No sábado (23), a equipe foi reforçada por mergulhadores. Neste domingo (24), as buscas foram retomadas também com o auxílio de drones.

Leia também:

Bombeiros fazem buscas por garçom que desapareceu no Rio Piracanjuba

Criança de quatro anos morre afogada no Rio das Almas, em Pirenópolis

Em outro caso, empresário morre afogado ao tentar salvar crianças no Rio Araguaia

Um empresário de 35 anos morreu afogado após tentar salvar duas crianças no Rio Araguaia, em Aruanã, na região oeste do estado. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (22).

Informações apontam que o homem estava sentado em um barranco quando caiu na água com as duas crianças. Ele então empurrou as crianças para a mãe e o pai para salvá-las. Outras duas pessoas também pularam na água para ajudar no resgate, mas não conseguiram salvar o empresário.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Itaberaí lamentou a morte do empresário: