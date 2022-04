Dupla é presa suspeita de esquartejar e atear fogo em homem, em Luziânia

Dois homens, de 52 e 33 anos, foram presos suspeitos de matar, esquartejar e atear fogo em um homem no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A prisão foi efetuada neste sábado (23).

O caso foi descoberto depois que um vídeo chegou até a Polícia Militar (PM) por um aplicativo de mensagens. Nas imagens, os homens aparecem cortando o corpo da vítima.

Prisão da dupla suspeita de esquartejar e atear fogo em homem

Em relato à polícia, os suspeitos disseram que o crime aconteceu depois de uma discussão em um ponto de venda de drogas, onde estavam os três envolvidos. Um dos homens teria dado uma paulada na vítima, deixando-a inconsciente.

Posteriormente, eles cortaram o corpo do homem e atearam fogo como forma de ocultação do cadáver. O corpo foi encontrado após uma denúncia anônima do vídeo.

A vítima não teve a identidade revelada por causa do estado que foi encontrada, mas o corpo deve passar por perícia no Instituto Médico Legal (IML). Os suspeitos foram presos e encaminhados para o presídio de Luziânia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Em outro caso, mulher é presa após atear fogo no marido, em Rio Verde

Em fevereiro deste ano, uma mulher foi presa em flagrante suspeita de atear fogo no próprio marido, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que ouviram o homem gritando por socorro e, ao checarem o que estava acontecendo, se depararam com o corpo dele todo queimado. Ele relatou que a esposa teria ateado fogo em seu corpo.

A mulher foi conduzida à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, mas, segundo a Polícia Militar, a mulher negou a prática.