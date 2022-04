Encontrado corpo de homem que desapareceu no Rio das Almas

Foi encontrado na tarde deste domingo (24/4), pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o corpo do homem, de 35 anos, que se afogou no Rio das Almas, em Juscelândia, distrito de Goianésia.

O resgate foi feito pela equipe náutica de Anápolis. O corpo foi localizado a cerca de um quilômetros de distância de onde a vítima se afogou e a pelo menos 15 metros de profundidade.

As buscas começaram na sexta-feira (22), quando uma embarcação com cinco pessoas virou no rio. Quatro pessoas conseguiram se salvar nadando até a margem do rio.

De acordo com os bombeiros, o local onde aconteceu o acidente é de difícil acesso, com muitas pedras e correnteza forte. Neste domingo (24), as buscas contaram com auxílio de drones.

Após o resgate, o corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Posteriormente, ele será liberado para a família.

Veja fotos da operação dos bombeiros:

