Motorista é preso por embriaguez ao pedir informação à PRF, em Anápolis

Um motorista de 50 anos foi preso na tarde deste sábado (23), por embriaguez ao volante, após parar na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para pedir informação, em Anápolis, região central de Goiás.

De acordo com a corporação, quando o homem parou para pedir informação os policiais perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico e voz arrastada.

Diante disso, ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi positivo e indicou 1,07 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Ele foi preso, autuado por embriaguez ao volante e, posteriormente, encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis.

Segundo a PRF, o motorista teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e ainda deverá pagar multa do quase R$ 3 mil, além de responder judicialmente.

Leia também:

Motorista bêbado causa acidente e mata motociclista na BR-153, em Goiânia

Casos de embriaguez ao volante disparam durante pandemia, em Goiás

Bêbado e na contramão, motorista levava bezerros no porta-malas, em Rio Verde

Em outro caso, motorista é preso por embriaguez após dirigir carro em zigue-zague, em Rio Verde

Em março deste ano, um motorista de 29 anos foi preso por dirigir embriagado na BR-452, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. O teste do bafômetro apontou teor alcoólico de 0,64 mg/l.

O homem, que é empresário do ramo de venda de automóveis, transportava dois adultos e duas crianças que estavam sem o dispositivo de segurança, com parte do corpo nas áreas externas do carro. Nenhum ocupante do veículo utilizava o cinto de segurança. Além disso, o veículo estava com a documentação atrasada desde 2015.

O motorista foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes em Rio Verde, onde foi definida a fiança de R$ 6.600. Como não teve condições de pagar, ele foi encaminhado ao presídio da cidade.