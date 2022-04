Bebê morre e cinco pessoas ficam feridas após acidente na BR-060, em Rio Verde

Uma tragédia foi registrada no final da tarde deste domingo (24). Um bebê morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos na BR-060, em Rio Verde, no sudoeste do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os ocupantes de um veículo são da mesma família, sendo o pai, que era o motorista, a mãe e três meninas, de 1, 2 e 4 anos. Imagens mostram que o carro que eles estavam ficou totalmente destruído.

Leia também:

Bebê morre após ser arremessado dentro de carro em acidente na GO-040, em Goiás

Bebê de 1 ano morre após cair em fossa, em Valparaíso de Goiás

Como aconteceu o acidente na BR-060 que matou bebê e deixou cinco pessoas feridas

Informações iniciais apontam que a família seguia em um Ford Fiesta no sentido Acreúna/ Rio Verde quando colidiu com um GM Astra. As crianças e os pais utilizavam os dispositivos de retenção.

Com o impacto, o GM Astra rodou na pista e o Ford Fiesta caiu em uma ribanceira. Uma menina de um ano morreu, e outras duas de 2 e 4 anos tiverem ferimentos leves, bem como a mãe delas. O motorista do veículo e pai das meninas ficou gravemente ferido. Como não teve a identidade revelada, a reportagem não conseguiu atualização sobre o atual estado de saúde da vítima.

Segundo a PRF, o condutor do GM Astra, de 46 anos, teve ferimentos leves, não possui licença para dirigir e apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico e voz arrastada. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à Central de Flagrantes em Rio Verde.

Veja imagens do acidente feita pela PRF:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sf9ea8812-c512-42d8-9ff5-3b0f1dccf511′]

Leia também:

Pai de vereador morre após capotamento de ambulância na GO-070, em Itapirapuã

Uma pessoa morre e duas ficam em estado grave após colisão, em Goiânia