Caso Valério Luiz: defesa de Maurício Sampaio afirma processar juiz e promotores

No início da tarde desta segunda-feira (25/4), a defesa do empresário Maurício Sampaio, acusado de ser o assassino do radialista Valério Luiz, convocou uma coletiva de imprensa para informar, publicamente, que vai entrar com um requerimento junto ao Conselho Nacional de Justiça para que investigue a parcialidade do juiz Lourival Machado da Costa, que será o magistrado responsável por julgar o caso no próximo dia 2 de maio.

De acordo com informações do advogado Luiz Silva Neto, foi descoberto que, enquanto ainda ocupava o cargo de advogado, o magistrado acima citado, já teria processado Maurício por questões imobiliárias. Além disso, o advogado de defesa do empresário afirmou que irá entrar com um processo contra três promotores que estão ligados ao caso, junto ao Conselho do Ministério Público. A justificativa para a última afirmação é que, dentre todos os aspectos, antes de ter uma defesa foi pedida a prisão de Maurício Sampaio.

Relembre o caso

Valério Luiz foi assassinado, a tiros, em julho de 2022 quando saía da emissora de rádio em que trabalhava, no Setor Serrina, em Goiânia. De acordo com as investigações e processo penal, o empresário Maurício Sampaio teria mandado matá-lo devido a críticas feitas pela vítima em relação aos dirigentes do Atlético Goianiense, time no qual Sampaio já foi presidente e era diretor na época do crime.