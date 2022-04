Dia do Trabalhador: Aparecida sorteia prêmios e promove shows no próximo domingo (1º)

Aparecida de Goiânia realiza, no próximo domingo, 1º de maio, a tradicional festa no Dia do Trabalhador, com sorteio de prêmios e realização de shows. A programação ficou paralisada nos dois últimos anos por causa da pandemia de Covid-19.

O evento será realizado na Praça da Avenida Tropical, a partir das 14h. A tarde será animada por cantores aparecidenses e atrações nacionais, como DJ Ney Magrini, Israel Novaes, Renan & Ray e Jefferson Morais.

De acordo com o Prefeito Vilmar Mariano, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia. “Nossa intenção é promover um dia de alegria à nossa população que contribui com o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia. Além de celebrar a vida, vamos comemorar também a manutenção e geração de empregos”, aponta.

Sorteio de prêmios em Aparecida de Goiânia

Segundo o secretário Municipal do Trabalho, Jeferson Ferreira, a expectativa é receber mais de 20 mil pessoas na Festa do Trabalhador. “Os shows, sem dúvida, atraem pessoas em busca de entretenimento, mas o sorteio dos prêmios também leva bastante gente ao evento”, destaca.

Nesta edição, serão sorteadas três motocicletas zero quilômetro, um caminhão de prêmios e ainda 10 vale-compras no valor de R$ 1 mil, cada. Além disso, ao longo do evento outros brindes serão sorteados.

Para participar do sorteio é preciso preencher um cupom oficial da festa e depositar nas urnas que estão espalhadas pela cidade. Para receber o prêmio é preciso estar presente no momento do sorteio.

Confira os locais onde estão disponibilizados urnas e cupons da promoção:

Terminal Araguaia

Terminal Veiga Jardim

Terminal Vila Brasília

Terminal Cruzeiro

Terminal Garavelo

Buriti Shopping

Aparecida Shopping

Shopping Independência

SAC Cidade Administrativa

SAC Parque Flamboyant

