Ex-agente da Polícia Civil é preso suspeito de ameaçar delegados, em Goiânia

Um ex-agente da Polícia Civil foi preso neste domingo (24/4) suspeito de ameaçar matar delegados, em Goiânia. As ameaças foram feitas pelas redes sociais, por isso, o crime é investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC).

De acordo com a Polícia Civil, a coação era feita pois o homem é réu em crime de extorsão em um processo que está sendo julgado. Agora, ele deve responder por ameaça, difamação e calúnia, entre outros, em ambiente digital.

Como não teve a identidade revelada, a reportagem não conseguiu contato com a defesa, mas o espaço segue aberto para posicionamento sobre o caso.

Ex-agente da Polícia Civil preso por ameaça

As investigações apontam que o homem passou a ameaçar e atentar contra a honra de três ex-colegas de corporação por meio de vídeos nas redes sociais. Ele teria dito, inclusive, que atiraria contra eles. Dentre os ameaçados está o delegado-geral da Polícia Civil.

Em 2015, o ex-agente já havia sido preso e ele é réu pelo crime de extorsão em um processo que está sendo julgado, o que o teria motivado as ameaças contra as autoridades policiais. A audiência de instrução e julgamento aconteceria no último dia 19 de abril, mesma data em que as ameaças foram postadas.

Leia também:

Suspeito de tentativa de homicídio contra policial é preso, em Cristalina

Delegado é investigado por fraudes em boletins de ocorrência, em Goiás

Aposentadoria compulsória

O suspeito foi aposentado compulsoriamente em 2018, após ser considerado inapto definitivamente para os serviço público. No entanto, segundo relatos, ele ainda se apresenta como policial com o intuito de intimidar os que convivem com ele.

Diante dos fatos, o homem teve a prisão decreta e foi encaminhado para o presídio, onde está à disposição do Poder Judiciário. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás.