Falamansa se apresenta em Goiânia, ao lado de Elba Ramalho, nesta terça-feira (26)

A temporada de 2022 do Flamoyant In Concert estreia nesta segunda-feira (26/4), após um longo período sem acontecer devido a pandemia de covid-19. A abertura da edição deste ano do evento fica sob a responsabilidade do grupo Falamansa e conta com a participação especial da cantora Elba Ramalho. O show está previsto para ter início a partir das 19h30, no Deck Parking Sul do próprio shopping, localizado em Goiânia.

A estrutura organizada para receber a apresentação foi desenvolvida para receber cerca de três mil pessoas, que poderão curtir o melhor do xote e do arrasta-pé. No repertório do grupo estarão presentes hits inspirados nos 20 anos de carreira da banda, desta forma não faltarão musicas como “Rindo à toa”, “Xote da Alegria”, “Xote dos Milagres”, “Amigo Velho”, “Chuva” e outras. O show do Falamansa que acontece em Goiânia, nesta terça-feira (26), marca o fechamento da turnê comemorativa de 20 anos.

Importante ressaltar que o show é exclusivo para os clientes que compram nas lojas do Shopping Flamboyant e trocam suas notas fiscais por ingressos, de acordo com o valor gasto.

Show de Falamansa em Goiânia também traz Elba Ramalho

Além da expectativa para o show do grupo, o público aguarda ansiosamente pela participação de Elba Ramalho. Com sua voz marcante, a cantora promete levar para o palco alguns de seus maiores sucessos, neste encontro de gerações.

O grupo Falamansa é composto pelos seguintes integrantes: Tato (voz e violão), Alemão (voz e zabumba), Dézinho (voz e percussão) e Valdir do Acordeon (sanfona), que estarão acompanhados pelos músicos Renatinho (violão e guitarra), Ramon (percuteria) e Calderazzo (baixo).