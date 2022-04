Festival de música comemora Dia do Choro, em Goiânia

Em comemoração ao Dia do Choro, celebrado no dia 23 de abril, está sendo realizado o festival Primeira Semana do Choro, em Goiânia, entre esta segunda-feira (25/4) e a próxima sexta-feira (29/4). Assim, o evento reunirá uma série de atividades, como masterclasses, apresentações culturais e concertos sobre o tema. “O festival é uma forma de homenagear essa forte representatividade da cultura brasileira, a prática do Choro”, afirma Miqueias Feitosa, coordenador do evento e clarinetista.

O dia 23 de abril foi escolhido como o Dia Nacional do Choro devido à data de nascimento de Pixinguinha. Ele é considerado o pai do gênero musical. O Choro nasceu no final do século 19, na cena cultural do Rio de Janeiro.

O festival

O festival Primeira Semana do Choro, em Goiânia, também faz parte do Programa de Recuperação de Aprendizagens para alunos e egressos dos cursos da área de Música do IFG. Dessa maneira, o objetivo do programa é ofertar conteúdos e vivências relevantes para a formação dos alunos que foram prejudicadas pela adoção do Ensino Remoto Emergencial. Desse modo, são feitas por meio de oficinas, palestras, aulas práticas e apresentações artísticas.

A Primeira Semana do Choro vai abranger o contexto sociocultural do Choro aos grupos e regionais do Centro-Oeste. Dessa maneira, a ideia é mostrar a força do Choro no interior do Brasil. Além disso, o evento terá a presença de bandas militares, que fazem parte da história do movimento musical.

As atividades serão realizadas na Academia da Polícia Militar de Goiás, Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás e Sesc Cidadania. Ademais, no Centro Cultural Oscar Niemeyer e no Instituto Federal de Goiás. Além disso, os shows vão ocorrer em diversos bares da capital, como o Breguelas Bar, Zé Latinhas e Casa do Celso Bar e Restaurante.

O festival conta com realização do IFG, Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de Goiás (CMus), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e Estúdios Falange.

Confira AQUI a programação completa da Primeira Semana do Choro.