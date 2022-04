Inscrições para o concurso da Prefeitura de Goiânia se encerram nesta sexta (29)

Se encerra na próxima sexta-feira (29/4) o prazo para inscrições no concurso da Prefeitura de Goiânia. O certame dispõe de mais de 1,3 mil vagas para os níveis fundamental, médio e superior. O objetivo é a seleção de candidatos pata as áreas de educação, infraestrutura, saúde e assistência social. A remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,4 mil.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, banca responsável pela execução do concurso. O valor das inscrições variam de acordo com o nível de escolaridade de cada candidato, com taxa fixas de R$ 60 (fundamental), R$ 80 (médio) e R$120 (superior).

A previsão do certame é de que as provas aconteçam em algum dos fins de semana entre os meses de maio e junho de 2022. Confira abaixo a relação e o número de vagas disponibilizadas no concurso da Prefeitura de Goiânia, de acordo com a área de atuação de cada uma.

Vagas disponíveis

Área da saúde:

Médico de diferentes especialidades: 211 vagas

Enfermeiro: 69 vagas

Agente comunitário: 64 vagas

Auxiliar de saúde: 58 vagas

Auxiliar de enfermagem: 30 vagas

Auxiliar de farmácia: 18 vagas

Auxiliar de saúde bocal: 10 vagas

Agentes de combate às endemias: 50 vagas

Dentistas: 23 vagas

Técnico de enfermagem: 87 vagas

Técnico de enfermagem do trabalho: 2 vagas

Técnico de imobilização ortopédica: 10 vagas

Técnico de radiologia: 10 vagas

Técnico de laboratório: 10 vagas

Técnico em necrópsia: 4 vagas

Área da educação:

Professor de várias disciplinas: 194 vagas

Auxiliar de atividade educativas: 200 vagas

Agente de apoio educacional: 100 vagas

Área de assistência social:

Assistente Social: 25 vagas

Pedagogo: 12 vagas

Psicólogo: 25 vagas

Educador social: 45 vagas

Área da infraestrutura:

Arquiteto: 7 vagas

Engenheiro civil: 29 vagas

Engenheiro eletricista: 2 vagas

Tecnólogo em construção de edifícios: 1 vaga

Tecnólogo em construção de vias terrestres: 1 vaga

Outras vagas: