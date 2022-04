The Chefs Festival, em Goiânia, terá oito estações gastronômicas

O The Chefs Festival, que acontece em Goiânia na próxima quinta-feira (28/4), a partir das 18h, terá oito estações gastronômicas. Assim, entre os pratos disponibilizados estarão carne louca peruana, pizza, sanduíches artesanais e American BBQ com carnes de PIT. Além disso, sobremesas, doces de pote, massas, comida japonesa e muito mais. O evento, que terá show do cantor Alceu Valença, será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Uma das estações será a do mestre churrasqueiro, Rodrigo Leão. Ele levará ao The Chefs Festival, em Goiânia, um pocuo da essência do bar Glorioso e do Leão BBQ. Ele é o responsável por dois pratos desenvolvidos especialmente para o evento. Desse modo levará a maminha defumada e a picanha grelhada com vegetais na brasa e gremolata.

“A gente elaborou esse prato para mostrar que a alta gastronomia pode sair de uma churrasqueira, com um prato cheio de sabor e requinte”, conta Leão. Os preços dos pratos dessa estação vão variar de 30 a 50 reais.

Mais opções

As sobremesas também farão parte do The Chefs Festival. Uma das estações é assinada pela chef Isabella Porfírio, responsável pela Isa Porfírio Confeitaria. “O menu escolhido para oferecer no dia é a junção dos itens mais pedidos pelos meus clientes fiéis, como trufas, pão de mel, donuts e a estrela o copo da felicidade”, revela Isa. Desse modo, o copo da felicidade é uma sobremesa montada em camadas no copo e “para o evento vou levar o copo da felicidade de Ferrero Rocher e de morango”, afirma a chefe. Os preços dessa estação vão variar de R$ 5 a R$ 23.

A estrutura montada do evento é para receber até 4 mil pessoas, com todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19, com abertura dos portões às 18h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ticketou, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada).

Show Alceu Valença

Além da gastronomia que reunirá chefs, restaurantes e bares de Goiânia, o público vai curtir o melhor da música popular brasileira ao som de Alceu Valença.

Assim, o músico levará um repertório cheio de sucessos, com canções que marcaram não apenas a carreira do artista, mas também de todos seus fãs. Músicas como “La Belle de Jour”, “Tropicana”, “Como dois animais”, “Pelas Ruas que Andei”, bem como o sucesso atemporal “Anunciação”, fazem parte do set.

Serviço: The Chefs Festival – Show Alceu Valença | Goiânia

Quando: 28 de abril de 2022

Onde: Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: Abertura dos portões: 18h | Show: 20h

Ingressos: Link – Meia: R$ 80 | Inteira: R$ 160