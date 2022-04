Caldas Novas cria força-tarefa para enfrentar aumento de casos de dengue na cidade

A Prefeitura de Caldas Novas determinou estado de emergência em saúde pública e criou uma força-tarefa na cidade para combater o aumento abrupto de casos de dengue no município. Decisão foi tomada nesta quarta-feira (20).

De acordo com o Departamento de Endemias, de janeiro a abril de 2021, foram registrados 112 casos de dengue. Sendo que neste mesmo período de 2022, 959 casos foram notificados. Portanto houve um aumento de 756%.

Entre as ações que serão desenvolvidas está a realização de um dia D de combate ao mosquito da dengue, com orientação aos moradores, remoção de criadouros dos mosquitos e busca ativa de casos suspeitos da doença, além de mutirões de limpeza onde a população poderá fazer o descarte de resíduos que não podem ser recolhidos pelas coletas domiciliares, contribuindo para eliminar os focos irregulares de lixo na cidade.

O objetivo é fazer uma varredura nos locais com possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. Serão vistoriados domicílios e terrenos privados, com atenção aos pontos onde há água parada: “A Prefeitura vai fazer o seu dever de casa, mas o cidadão também precisa fazer o seu papel”, destacou a diretora de Endemias, Marla Marques.

Atendimento aos casos de dengue em Caldas Novas

Para atender a população, a saúde de Caldas Novas contará com novos profissionais. A partir do dia 2 de maior, o Hospital de Retaguarda passa a atender casos de suspeita de dengue das 7h à meia noite. O Hospital Municipal André Ala Filho seguirá aberto 24 horas para atendimento de crianças e de gestantes.

A força-tarefa tem envolvimento efetivo das secretarias de Saúde, Departamento de Endemias, Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica; Desenvolvimento Urbano, Demae, Fazenda e Gestão, Procuradoria, Educação e Comunicação.