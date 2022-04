Câmara de Goiânia tem canal suspenso no Youtube por divulgação de fake news

Nesta segunda-feira (25/4), o canal oficial da Câmara Municipal de Goiânia, no YouTube, foi suspenso pelo período de sete dias. De acordo com informações divulgadas pela plataforma a suspensão foi causada pela divulgação de fake news sobre assuntos médicos durante transmissões. A Casa Legislativa está tomando providências para tentar resolver a situação.

Apesar do canal ainda estar no ar, está impossibilitado de fazer qualquer publicação ou transmissão por sete dias. A informação do YouTube é de que ocorreu o descumprimento das normas estabelecidas pela plataforma, tendo em vista que foram feitas duas denúncias em conteúdos. A primeira durante uma sessão plenária, do último dia 31 de agosto.

Já a segunda denúncia aconteceu no dia 17 de setembro, fazendo referência a uma audiência pública. Segundo a agenda de eventos que ocorreram na Câmara, no horário da denúncia estava sendo realizado um evento nomeado como “Passaporte sanitário: efeitos colaterais da vacina/Covid-19”, que foi convocado pela vereadora Gabriela Rodart (DC).

Conforme informado pela Casa Legislativa, os conteúdos considerados como falsos e impróprios são apresentados pelo YouTube de forma generalista. Desta forma, não é possível saber ao certo quais declarações foram denunciadas e nem quem foi o portador da informação apontada como falsa.

O que diz a Câmara Municipal de Goiânia

Dentre as providências que estão sendo tomadas para cumprir as normativas do YouTube, foi informado que a Câmara tomará os devidos cuidados, porém garantindo o livre exercício dos mandatos parlamentares. Durante o período em que estiver impossibilitado de publicar seus conteúdos e realizar as sessões, as transmissões serão feitas pelo canal Escola do Legislativo, também na plataforma.

Leia abaixo, na íntegra, a nota enviada pela Casa Legislativa: