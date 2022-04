Casal fica gravemente ferido após ser atingido por carro em Goiânia

Um casal ficou gravemente ferido depois que a motocicleta que eles estavam ser atingida por um carro em um cruzamento na Vila Alvorada, em Goiânia. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Informações apontam que um idoso, de 81 anos, seguia na condução de um carro pela Rua Rovigo, quando, no cruzamento com a Rua Turim, aconteceu a colisão com uma motocicleta, que era ocupada por um casal de jovens, de 22 e 24 anos.

De acordo com a Dict, a batida foi da parte frontal do veículo com a lateral da motocicleta. Com o impacto, as vítimas caíram na via. Ambos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), em estado grave. Como não tiveram os nomes revelados, não foi possível atualizar o estado de saúde.

O condutor do veículo envolvido submeteu o seu teste do etilômetro e o resultado foi negativo.

Veja imagens do acidente na Vila Alvorada, em Goiânia: