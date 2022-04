Cine Cultura, em Goiânia, tem estreias e mantém Medida Provisória

A programação do Cine Cultura tem duas estreias de filmes a partir da próxima quinta-feira (28/4). Assim, começam a ser exibidos o longa-metragem Vitalina Varela, novo filme do diretor português Pedro Costa. Ele é um dos maiores nomes do cinema internacional contemporâneo. Além disso, estreia Como Matar a Besta, da diretora Agustina San Martín, uma coprodução Brasil-Argentina. O filme fez sua estreia no Festival de Toronto de 2021, onde ganhou destaque entre a crítica. Já Medida Provisória, de Lázaro Ramos, segue no cinema.a

Vitalina Varela foi a grande vencedora do Festival de Locarno, em 2019. Dessa maneira, ganhou o Leopardo de Ouro de Melhor Filme, bem como o Leopardo de Melhor Atriz para Vitalina, que dá título à produção.

Flertando com os tons de um horror surrealista, Como Matar a Besta conta a história de Emilia, que aos 17 anos sai de Buenos Aires para se instalar na casa de sua tia numa cidade perto da divisa da Argentina e Brasil. Seu objetivo é procurar o irmão perdido e recuperar os laços perdidos da família após a morte de sua mãe. Entre realidade e mitologia, humano e animal, e culpa e sexualidade, Emília terá de confrontar seu passado.

Além das estreias na programação, o Cine Cultura mantém o filme A Mesma Parte de Um Homem, de Ana Johann.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura em Goiânia, de 27/4 a 4/5

15h – A Mesma Parte de Um Homem, de Ana Johann (16 anos)

16h50 – Vitalina Varela, de Pedro Costa (12 anos)

19h10 – Como Matar a Besta, dirigida por Agustina San Martín (14 anos)

20h45 – Medida Provisória, de Lázaro Ramos (14 anos)