Enem 2022: inscrições começam no dia 9 de maio; veja cronograma

Começam no dia 9 de maio, a partir das 10 horas da manhã, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022). O prazo segue até o dia 20 de maio, sexta-feira.

Considerado o principal vestibular do país, o Enem é realizado anualmente e conta com inscrições de cerca de 5 milhões de estudantes. A pontuação dá acesso a programas como o Sisu, para ingresso universidades públicas, e o Prouni, para bolsas de até 100% em universidades privadas. Através do Enem também é possível ter acesso ao Financiamento Estudantil (Fies).

De acordo com o cronograma, a aplicação da prova está prevista para novembro deste ano, nos dias 13 e 20. Veja o cronograma inicial:

04 a 15 de abril – pedido de isenção e justificativa de ausência

– pedido de isenção e justificativa de ausência 22 de abril – resultado do pedido de isenção

– resultado do pedido de isenção 25 a 29 de abril – recurso e pedido de análise do pedido de isenção

– recurso e pedido de análise do pedido de isenção 09 a 20 de maio – período de inscrições

– período de inscrições data a definir – pagamento da taxa de inscrição

– pagamento da taxa de inscrição data a definir – cartão da inscrição

– cartão da inscrição 13 e 20 de novembro – aplicação do exame

– aplicação do exame 24 de novembro – gabarito do exame

– gabarito do exame data a definir – resultado e vista pedagógica

Para fazer a inscrição o candidato deve acessar a Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Pedido de isenção no Enem 2022

Neste ano, o Inep registrou 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição do Enem. Entre os quase dois milhões que solicitaram a isenção da taxa, 94.721 alegaram ausência na edição do ano passado.

Quem pode fazer o exame

O Enem é destinado a qualquer pessoa, mas somente os que concluíram o ensino médio podem usar as notas para acesso à educação superior. Os participantes “treineiros” podem usar o resultado somente para autoavaliação de conhecimentos. Neste caso, eles participam da versão impressa do exame.

O exame é constituído por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva é composta por 45 questões de múltipla escolha.