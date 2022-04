Festival Burger Time chega à sua 2ª edição e terá 50 participantes

O Festival Burger Time, que irá reunir 50 estabelecimentos de Goiânia, chega à sua 2ª edição a partir de junho de 2022. Assim, já está confirmado que irá acontecer de 17 de junho até o dia 3 de julho. Podem participar pit dogs e também hamburguerias da cidade.

O evento acontece dentro de cada estabelecimento participante. Dessa maneira, público vai até o local para degustar o hamburguer criado exclusivamente para o Festival Burger Time. Os participantes serão divulgados em breve pela organização, já que as inscrições se encerrasm nos últimos dias.

Em sua 1ª edição, no ano de 2019, o evento teve o Sanduway, no Setor Universitário, como o pit-dog ganhador. Inclusive, ainda é possível pedir o hambúrguer no local. Além disso, o ganhador da categoria hamburgueria foi o resturantes Brago, no Setor Marista. Eles fizeram um Burger de Cupim.

Pit dogs são tradicionais em Goiânia

Em 2021, os pit dogs foram reconhecidos como patrimônio cultural e imaterial da capital. Uma honraria que é muito merecida, já que são tão tradicionais na cidade. Hoje, Goiânia possui mais de 1,6 mil pit dogs. Além disso, segundo o Sindicato de Proprietários de Pit-Dogs (Sindi Pit-dog), são mais de 3 mil estabelecimentos em todo o estado de Goiás.

Inclusive, Goiânia tem uma rua que é feita pra quem ama pit dogs, a Rua 10. E a equipe do Aproveite a cidade experimentou o X-Tudo de cada um dos 5 pit dogs do local. Além de uma série de vídeos sobre cada local (assista aqui o 1º episódio), fizemos uma matéria sobre cada pit dog da Rua 10, em Goiânia. Ademais, falamos também sobre as particularidades de cada um dos sanduíches.