Leis Complementares do Plano Diretor de Goiânia não tem data para envio à Câmara

Mesmo com a aprovação do texto principal do Plano Diretor de Goiânia, pela Câmara Municipal, no último dia 3 de fevereiro, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ainda não divulgou uma data para envio das Leis Complementares à Casa Legislativa. No momento da aprovação, o Plano Diretor foi aprovado com seis votos contrários, após idas e vindas na Justiça.

Questionado sobre a data de envio das Leis Complementares, Cruz destacou o prazo regimental para que o envio seja feito à Câmara. “Temos até o dia 1º de setembro para as 12 Leis Complementares do Plano Diretor de Goiânia”, disso o prefeito durante uma entrevista coletiva e completou dizendo que “estão sendo avaliadas, feitas e construídas as minutas para serem tornadas projeto de lei para, assim, serem enviadas à Câmara”, fazendo referência ao trabalho dos técnicos da prefeitura na estruturação dos textos.

Leis Complementares

Após a provação do texto principal do Plano Diretor de Goiânia, a prefeitura municipal precisa realizar adequações na legislação específica do município, tais como no Código de Posturas, de Obras, Parcelamento, Lei Ambiental, entre outras áreas. Inicialmente estavam previstas propostas, entretanto as leis de vazios urbanos, conjuntos e Projeto Diferenciado de Urbanização foram unificadas, fazendo com que o Paço Municipal fechasse em 12 propostas.

Vale ressaltar que algumas alterações realizadas no Plano Diretor só podem ser feitas a partir da aprovação das leis complementares pela Câmara Municipal de Goiânia. As leis precisam ser aprovadas no prazo máximo de 180 dias após o texto principal ser sancionado, o que ocorreu no último dia 4 de março.