Projeto Espirais de Experiências segue com inscrições abertas

O Projeto Espirais de Experiências, que acontecerá em Goiânia em três módulos diferentes, está com as inscrições abertas até o próximo domingo (1/5). Assim, podem ser feitas pelo site www.espiraisdeexperiencias.com.br. O evento é uma formação sobre o movimento, que provoca relações com o espaço, conectando pessoas, tempos e espaços.

O programa de formação do Projeto Espirais de Experiências é composto por três momentos distintos. Dessa maneira, tem um curso em três módulos (17 de maio a 4 de junho), com 30 vagas. Além disso, três palestras dançadas (18, 24 e 31 de maio) e um seminário (7 a 9 de julho), ambos com mais vagas, além das 30 disponibilizadas para o curso.

Quem participar de todas as etapas, receberá um certificado de 80 horas/aula. Ademais, é possível assistir somente às palestras dançadas (sem certificação), ou participar somente do seminário de encerramento (com certificação). As atividades do projeto acontecerão de forma presencial e também on-line. O projeto Espirais de Experiências foi contemplado pelo Edital de Fomento à Dança do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2017. Todas as atividades de formação contarão com acessibilidade em Libras.

Segundo suas realizadoras e formadoras residentes, Elisa Abrão, Renata Bastos e Warla Paiva, o objetivo do Espirais de Experiências é contribuir com artistas e professores de dança. Sejam os que estejam em formação e/ou os que já estejam atuando no estado de Goiás. Segundo elas, o importante que é que queiram uma capacitação pautada “na experimentação de saberes somáticos, para a produção da cena contemporânea em dança”.

Mais sobre o programa de formação

O Projeto Espirais de Experiências é composto por três momentos distintos. No primeiro, que tem três módulos sequenciais, serão trabalhadas proposições com ênfase no Sistema Laban/Bartenieff. Desse modo, terá diálogo com saberes das facilitadoras residentes e convidadas.

O segundo momento, serão as três palestras dançadas, que acontecerão on-line, com as três facilitadoras convidadas: Ana Bevilaqua (Faculdade Angel Vianna/RJ); Bruna Fiuza (RJ); e Ciane Fernandes (Universidade Federal da Bahia/Salvador).

O terceiro momento será um encontro/seminário com pesquisadoras que trabalham com dança em diferentes perspectivas somáticas, como o Body-Mind Centering (BMC) e Body Mind Movement (BMM). Além disso, sistema Laban/Bartenieff, Rolfing, Ideokinesis, Movimento Autêntico e Ginástica Holística.

Quem pode participar

Podem se inscrever professores e artistas da dança, bem como pessoas de outras áreas artísticas e pedagógicas, com e sem deficiência, que tenham mais de 16 anos, e que tenham ou não experiências em práticas somáticas e dança.

Os participantes poderão escolher participar da formação completa (curso + palestras dançadas + seminário – totalizando 80 horas de formação) e/ou participar do seminário (totalizando 20 horas de formação), ambos certificados. Também será possível participar de três palestras dançadas (sem certificação).

Haverá 15 vagas presenciais, com encontros que acontecerão no Centro Cultural da UFG (CCUFG) e Faculdade de Educação Física e Dança da UFG e, simultaneamente, 15 vagas online, via plataforma Zoom.

Serviço: Projeto Espirais de Experiências | Goiânia

Quando: 3 Módulos (17 de maio a 04 de junho), com 30 vagas | 3 palestras dançadas (18, 24 e 31 de maio) | Seminário (7 a 9 de julho)

Inscrições: Gratuitas para o curso e palestras dançadas | Até 1º de maio

Onde: Link